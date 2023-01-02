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الوسط الرياضي الليبي يترقب قضية الساعة بعد التهديد بسحب المنتخب من «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 02 يناير 2023, 06:36 مساء
الوسط الرياضي الليبي يترقب قضية الساعة بعد التهديد بسحب المنتخب من «شان 2023»
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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يترقب الوسط الرياضي الليبي باهتمام بالغ قضية الشكوى في اتحاد الكرة، بعد غلق الحسابات بقرار قضائي، وتأثير ذلك على نشاط المنتخبات، وتلويح اتحاد الكرة بانسحاب المنتخب الوطني من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان 2023» المقرر انطلاقها في الجزائر، بسبب غياب التغطية المالية.

- اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»

واختلفت آراء الوسط الرياضي ما بين من يرى أن عدم المشاركة في بطولة «شان 2023» غير مؤثرة في الكرة الليبية ومؤيد للانسحاب منها، وما بين معترض متمسكا بالظهور وتمثيل البلاد في البطولة القارية، وعدم الزج بالمنتخبات في الصراع الحالي بين رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي للكرة من جانب، والمرشحين السابقين على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات الأخيرة أنور الطشاني وإبراهيم شاكة من جانب آخر باعتبارهم أصحاب الشكوى القضائية.

يأتي هذا وسط مطالب أخرى بتجميد نشاط المنتخبات حتى تحل هذه الإشكاليات، وتوقع بأن تكون هناك تداعيات كبيرة خلال الأيام المقبلة في القضية.

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