41 هدفا في مسابقة الآمال.. والهلال يسجل أكبر نتيجة أمام شباب الجبل (8-0)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت عشر مباريات في مسابقة الآمال لكرة القدم، وتميزت بغزارة الأهداف التي وصلت إلى 41 هدفا، بمعدل تهديفي ممتاز فاق الأربعة أهداف في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة بالمجموعتين.

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المجموعة الأولى

فاز الأهلي بنغازي على النصر بأربعة أهداف دون رد (4-0)، وكانت أكبر نتيجة سجلها الهلال بفوزه على شباب الجبل بثمانية أهداف دون مقابل (8-0)، والأخضر على التحدي بثلاثية نظيفة (3-0)، والصداقة على الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، والتعاون على دارنس بهدفين لصفر (2-0).