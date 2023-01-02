41 هدفا في مسابقة الآمال.. والهلال يسجل أكبر نتيجة أمام شباب الجبل (8-0)

أقيمت عشر مباريات في مسابقة الآمال لكرة القدم، وتميزت بغزارة الأهداف التي وصلت إلى 41 هدفا، بمعدل تهديفي ممتاز فاق الأربعة أهداف في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة بالمجموعتين.
- 3 انتصارات وتعادلان في دوري الآمال.. والسويحلي يسجل سباعية (صور)
المجموعة الأولى
فاز الأهلي بنغازي على النصر بأربعة أهداف دون رد (4-0)، وكانت أكبر نتيجة سجلها الهلال بفوزه على شباب الجبل بثمانية أهداف دون مقابل (8-0)، والأخضر على التحدي بثلاثية نظيفة (3-0)، والصداقة على الصقور بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، والتعاون على دارنس بهدفين لصفر (2-0).
المجموعة الثانية
السويحلي يفوز على الأهلي طرابلس بهدف نظيف (1-0)، والاتحاد على المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، وأبوسليم على المحلة بنتيجة هدفين لصفر (2-0)، وأساريا على الخمس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3)، والاتحاد المصراتي على الأولمبي بخمسة أهداف مقابل هدف (5-1).
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