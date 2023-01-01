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الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس يجتمع بمدربي الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 01 يناير 2023, 07:04 مساء
الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس يجتمع بمدربي الأندية
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
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عقد الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مدربي الأندية، لمناقشة آخر الاستعدادات لبطولة طرابلس الكبرى لجميع الفئات.

وتستضيف قاعة نادي الجمارك للكاراتيه، البطولة في الفترة ما بين الخميس 5 يناير وحتى السبت 7 يناير 2023.

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حضور عماد الككلي الاجتماع
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس الكبرى علي الشارف ونائبه مصعب العكاري، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات عماد الككلي، وعدد من مدربي الأندية.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على كل التفاصل والشروط الخاصة بتنظيم البطولة والتي تأتي ضمن أنشطة الاتحاد الفرعي بطرابلس الكبرى لسنة 2023.

جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس، بحضور رئيس الاتحاد علي الشارف، الأحد 1 يناير 2023. (الوسط)
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