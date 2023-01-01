تفوق طائرة أساريا والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة، فعلى قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، أقيمت مباراة الاتحاد المصراتي والبشائر، وتواصلت لخمسة أشواط، الشوطان الأول والثاني كان التفوق فيهما للاتحاد المصراتي (25-19، 25-17).

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جاء الشوطان الثالث والرابع ليشهدا التفوق فيهما للبشائر بنتيجة (25-22، 25-19) وعاد الاتحاد المصراتي ليتفوق في الشوط الحاسم بفارق نقطتين (15-13) ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

وشهدت المباراة الثانية مواجهة انتهت بفوز أساريا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3-0) كانت نتائجها (25-21، 25-19، 25-20).