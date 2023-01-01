سلة الشباب تتجاوز الجزيرة بسهولة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت بقاعة زوارة مباراة واحدة في دوري السلة الليبي وجمعت الجزيرة وضيفه الشباب.

جاء سير المباراة ليشهد في الربع الأول تكافئ بين الفريقين، وانتهى بتقدم الشباب بفارق نصف سلة (20-19)، وفي نهاية الربع الثاني وسع الشباب الفارق إلى خمس نقاط (40-35)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 34 نقطة مقابل 31 للجزيرة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (74-66).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم الدولي هيثم الساروي ووليد شيوب وعمر سالم والمسجل فتحي حسونة والميقاتي بشير مخزوم وميقاتي 30 ثانية علي أبولقاسم.

ويشهد دوري السلة اليوم الأحد بقاعة أحمد الحاسي بمدينة المرج مواجهة بين فريق التحدي ومضيفه المروج، والثلاثاء ستقام مباراتان بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، مباراة اتحاد المرج ومضيفه الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء الجارين الهلال والنصر.