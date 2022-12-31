دعوة من إعلاميين لمقاطعة أخبار الأولمبية الليبية بعد المنع من حضور الانتخابات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلنت عدة شخصيات إعلامية في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» استياءها من خطوة منع الإعلاميين من حضورهم انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، واعتبرت الخطوة أمرا معيبا وسلوكا مرفوضا، وذلك على خلفية منع عدة إعلاميين من حضور انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

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عادل قنابة

الإعلامي عادل قنابة قال «سلوك مرفوض وتصرف أرعن وإساءة صريحة للإعلام الرياضي، وهناك سوابق للجنة الأولمبية الليبية في ذلك، وأعلم تضامني مع الزملاء الذين تم منعهم من حضور انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية».

أمحمد إبراهيم

قال الإعلامي أمحمد إبراهيم «كنت أتمنى أن تدعو اللجنة الأولمبية كل الإعلاميين لحضور الانتخابات وليس إعلاميين محددين، وكان المفروض أن تحرص على دعوة الإعلاميين الذين لديهم خبرة رياضية كبيرة وأن منع الإعلاميين سلوك مشين وهو خوف حقيقى من دور الإعلام الرياضي».