انتخاب عمومية ومجلس إدارة نادي توباكتس وعلي أبوفارس رئيسا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعادت الجمعية العمومية لنادي توباكتس للسباحة والرياضات البحرية انتخاب علي أبوفارس رئيسا لمجلس إدارة النادي مرة أخرى ولمدة أربعة أعوام مقبلة، كما تم انتخاب رئيس الجمعية العمومية للنادي وانتخاب المبروك محمد كشدية رئيسا.

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العملية الانتخابية تمت تحت إشرف مكتب وزارة الرياضة بمصراتة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية تمت الموافقة بالإجماع على القائمة الوحيدة للجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي، رئاسة الجمعية العمومية قائمة واحدة بنادي توباكتس للسباحة وللرياضات البحرية والشاطئية.

وتم انتخاب المبروك محمد كشدية رئيسا للجمعية العمومية وعضوية كل من نبيل محمد التاجوري وإبراهيم عبدالله وأبوفارس أعضاء.

فيما تقدمت قائمة واحدة للمرشحين لمجلس إدارة نادي توباكتس للسباحة وللرياضات البحرية والشاطئية، حيث تم إعادة انتخاب علي عبدالله أبوفارس رئيسا لمجلس الإدارة وأحمد صلاح زوبيك نائبا ومحمد عبدالله أبوفارس أمينا للصندوق ورجب محمد قرمان أمينا عاما وعضوية إسماعيل محمود مليطان.

عمومية نادي توباكتس. (فيسبوك)

عمومية نادي توباكتس. (فيسبوك)

عمومية نادي توباكتس. (فيسبوك)

عمومية نادي توباكتس. (فيسبوك)