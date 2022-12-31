اختتام مميز لبطولة ليبيا للسهم والقوس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت أمس الجمعة بطولة ليبيا للقوس والسهم المرحلة الأولى داخل الصالات التي استضافها الاتحاد الرياضي العسكري بتنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للقوس والسهم لفئات الناشئين والناشئات والسيدات والرجال، جاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

فئة القوس التدريبي سيدات

الترتيب الأول أمان حكيم الفقية من مركز الاتحاد لتدريب السيدات، وحل في المركز الثاني رشا إسماعيل من مركز الاتحاد لتدريب السيدات، وجاءت في الترتيب الثالث انام حكيم الفقية من مركز الاتحاد لتدريب السيدات.

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فئة القوس التدريبي ناشئين

الترتيب الأول محمد أحمد الغريب من الاتحاد الرياضي العسكري، وحل في المركز الثاني أشرف جمعه الفلو من نادي المشعل، وجاء في الترتيب الثالث عبدالمالك عبدالله بحرون من نادي سيدي سليم، وحل في المركز الرابع زيد عبدالرزاق الساكت من نادي سيدي سليم.



فئة القوس التدريبي رجال

الترتيب الأول امحمد صالح صوان من نادي الأهلي طرابلس، والثاني نصر بلعيد من نادي ناصر غريان، وحل في الترتيب الثالث الصيد جمعه الفلو من نادي المشعل، والترتيب الرابع كان من نصيب أحمد عبدالرحيم من نادي شمال بنغازي.

فئة القوس الأولمبي ناشئين

نادي سيدي سليم يفوز بالمراكز الأربعة، الترتيب الأول عبدالمهيمن خالد بن ناجي، والثاني أيوب خالد الجالي، والثالث صفون إبراهيم اليوسفي، والرابع إبراهيم سالم الغراري.

فئة القوس الأولمبي رجال

الترتيب الأول صبري منصور شنيبة من نادي سيدي سليم، والترتيب الثاني هشام أبوالقاسم مولود من نادي الاتحاد العسكري، وحل ثالثا مجدي محمد أبورقيبة من نادي الأهلي طرابلس، والمركز الرابع كان من نصيب علي صالح الغراري من نادي سيدي سليم.. وتم في الختام تتويج الفائزين بالمراكز الأولي.

بطولة ليبيا للسهم والقوس. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للسهم والقوس. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للسهم والقوس. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للسهم والقوس. (فيسبوك)

بطولة ليبيا للسهم والقوس. (فيسبوك)