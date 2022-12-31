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فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 31 ديسمبر 2022, 04:43 مساء
فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي
منافسات السلة الليبية. (أرشيفية - إنترنت)
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جرت أمس الجمعة بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الدوري الليبي لكرة السلة، مباراة المدينة وبلخير ربعها الأول كان التقدم فيه للمدينة بفارق 10 نقاط (18- 10)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 14 نقطة مقابل 18 نقطة لبلخير، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدينة (32- 28)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المدينة 31 نقطة مقابل 23 لبلخير، انتهت المباراة بفوز المدينة (63- 51).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب وعلي الأمير والمسجل بشير مخزوم ومسجل إلكتروني على بلقاسم والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية أمير عودة.

الأهلي طرابلس يتخطى أبوسليم بسهولة
المباراة الثانية جمعت الأهلي طرابلس وأبوسليم ربعها الأول كان التقدم فيه للأهلي طرابلس (29- 20)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 27 نقطة مقابل 11 نقطة لأبوسليم لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس (56- 31)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 51 نقطة مقابل 22 نقطة لأبوسليم لتنتهى المباراة بفوز طرابلس (107- 53).

أدار المباراة الحكمان أيمن عبدالله وأمير حمودة والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم.

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