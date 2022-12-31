المنتخب الوطني يلتقي ساحل العاج وديا في تونس قبل «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي الثلاثاء المقبل وديا المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مع منتخب ساحل العاج في تونس استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» والتي ستقام في الجزائر في الثالث عشر من يناير المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يقيم حاليا معسكر مغلق في تونس قبل التحول إلى الجزائر في العاشر من شهر يناير المقبل.

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ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تونس للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة أسبوعين قبل انطلاق بطولة «شان 2023» في الجزائر والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير المقبل.

ويتجه المنتخب الليبي لإجراء مواجهات ودية خلال معسكره الخارجي بتونس، على أن يتحول المنتخب الوطني إلى الجزائر في العاشر من يناير قبل ثلاثة أيام من مباراته الافتتاحية أمام البلد المضيف منتخب الجزائر والمقررة له في الثالث عشر من الشهر نفسه على أرضية الملعب الجديد ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

مباراة المنتخب الثانية في الدور الأول عن المجموعة الأولى ستكون في السابع عشر من يناير أمام موزمبيق والثالثة والأخيرة ستكون أمام منتخب إثيوبيا.