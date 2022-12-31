  • Alwasat News
Atwasat

3 انتصارات فى دورى اليد وانسحاب النجمه أمام المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 31 ديسمبر 2022, 04:39 مساء
3 انتصارات فى دورى اليد وانسحاب النجمه أمام المروج
منافسات في كرة اليد الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

جرت أمس الجمعة أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد لفرق المجموعة الثانية انتهت ثلاثة منها بالفوز ومباراة المروج والنجمة توقفت في الدقيقة 14 من الشوط الأول وهذه النتائج:

بقاعة مدينة البيضاء جمع اللقاء دارنس وضيفه قاريونس بصافرة الحكمين سالم بن غزي وامبارك العبيدي، شوط المباراة الأول انتهى بتقدم قاريونس (23-9)، وواصل قاريونس تقدمه في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (41-27)، راقب المباراة فنيا كمال دربي وأداريا عماد رقص.

- فوز للأهلي بنغازي وتعادل بين الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد
- 4 انتصارات في دوري اليد أمس

وبقاعة مدينة المرج، جمع اللقاء المروج وضيفه النجمة بإدارة الحكمين مرعي الفارسي وعصام بن شتوان، المباراة توقفت في الدقيقة 14 من شوطها الأول والنتيجة فارق هدفين لصالح المروج (7-5)، بسبب انسحاب فريق النجمة لاحتجاجه على قرارات الحكام، يشار إلى أن المباراة راقبها فنيا محمد بلقاسم وإداريا الحبيب اغباش.

وبقاعة بنغازي جرت مباراتان، الأولى جمعت بنغازي الجديدة وضيفه فريق الأخضر بإدارة الحكمين أيمن بودبوس ورمضان المنفي، شوطها الأول انتهى بتقدم بنغازي الجديدة بفارق خمسة أهداف (16- 11)، وفي الشوط الثاني أضاف بنغازي الجديدة 14 هدفا مقابل 11 للأخضر، لتنتهي المباراة لصالح بنغازي الجديدة بنتيجة (30-22)، راقب المباراة فنيا خالد سعيد وإداريا محمد الجهاني.

المباراة الثانية جمعت القطبين الأهلي بنغازي والنصر وأقيمت  دون حضور الجمهور بصافرة الحكمين ناصر قليدة وعادل الضراط، شوطها الأول انتهى بتقدم الأهلي بنغازي بفارق ثلاثة أهداف (13- 10)، وفي الشوط الثاني وسع الأهلي بنغازي الفارق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (37- 20) راقب المباراة فنيا خميس المغربي وإداريا مرعي الحاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن

فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه
هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين
كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
3 انتصارات فى دورى اليد وانسحاب النجمه أمام المروج
3 انتصارات فى دورى اليد وانسحاب النجمه أمام المروج
المنتخب الوطني يلتقي ساحل العاج وديا في تونس قبل «شان 2023»
المنتخب الوطني يلتقي ساحل العاج وديا في تونس قبل «شان 2023»
فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور ......
المزيد
دعوة من إعلاميين لمقاطعة أخبار الأولمبية الليبية بعد المنع من حضور الانتخابات
دعوة من إعلاميين لمقاطعة أخبار الأولمبية الليبية بعد المنع ......
انتخاب عمومية ومجلس إدارة نادي توباكتس وعلي أبوفارس رئيسا (صور)
انتخاب عمومية ومجلس إدارة نادي توباكتس وعلي أبوفارس رئيسا ......
اختتام مميز لبطولة ليبيا للسهم والقوس (صور)
اختتام مميز لبطولة ليبيا للسهم والقوس (صور)...
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات...
فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الليبي...
المزيد