3 انتصارات فى دورى اليد وانسحاب النجمه أمام المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الجمعة أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد لفرق المجموعة الثانية انتهت ثلاثة منها بالفوز ومباراة المروج والنجمة توقفت في الدقيقة 14 من الشوط الأول وهذه النتائج:

بقاعة مدينة البيضاء جمع اللقاء دارنس وضيفه قاريونس بصافرة الحكمين سالم بن غزي وامبارك العبيدي، شوط المباراة الأول انتهى بتقدم قاريونس (23-9)، وواصل قاريونس تقدمه في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (41-27)، راقب المباراة فنيا كمال دربي وأداريا عماد رقص.

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وبقاعة مدينة المرج، جمع اللقاء المروج وضيفه النجمة بإدارة الحكمين مرعي الفارسي وعصام بن شتوان، المباراة توقفت في الدقيقة 14 من شوطها الأول والنتيجة فارق هدفين لصالح المروج (7-5)، بسبب انسحاب فريق النجمة لاحتجاجه على قرارات الحكام، يشار إلى أن المباراة راقبها فنيا محمد بلقاسم وإداريا الحبيب اغباش.

وبقاعة بنغازي جرت مباراتان، الأولى جمعت بنغازي الجديدة وضيفه فريق الأخضر بإدارة الحكمين أيمن بودبوس ورمضان المنفي، شوطها الأول انتهى بتقدم بنغازي الجديدة بفارق خمسة أهداف (16- 11)، وفي الشوط الثاني أضاف بنغازي الجديدة 14 هدفا مقابل 11 للأخضر، لتنتهي المباراة لصالح بنغازي الجديدة بنتيجة (30-22)، راقب المباراة فنيا خالد سعيد وإداريا محمد الجهاني.

المباراة الثانية جمعت القطبين الأهلي بنغازي والنصر وأقيمت دون حضور الجمهور بصافرة الحكمين ناصر قليدة وعادل الضراط، شوطها الأول انتهى بتقدم الأهلي بنغازي بفارق ثلاثة أهداف (13- 10)، وفي الشوط الثاني وسع الأهلي بنغازي الفارق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (37- 20) راقب المباراة فنيا خميس المغربي وإداريا مرعي الحاسي.