الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تونس للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة أسبوعين قبل انطلاق بطولة «شان 2023» في الجزائر والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير المقبل، ويتجه المنتخب الليبي لإجراء مواجهات ودية خلال معسكره الخارجي بتونس، وتحديداً إجراء مباراتين وديتين مع منتخبي السودان ومالي، على أن يتحول المنتخب الوطني إلى الجزائر في العاشر من يناير قبل ثلاثة أيام من مباراته الافتتاحية أمام البلد المضيف منتخب الجزائر والمقررة له في الثالث عشر من الشهر نفسه على أرضية الملعب الجديد ملعب نلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية. مباراة المنتخب الثانية في الدور الأول عن المجموعة الأولى ستكون في السابع عشر من يناير أمام موزمبيق والثالثة والأخيرة ستكون أمام منتخب إثيوبيا.

الأسئلة الثلاثة تلوح في الأفق قبل المنافسات

يترقب الشارع الكروي الليبي الإجابة عن ثلاثة أسئلة تدور حول مشاركة وظهور «فرسان المتوسط» في بطولة «شان 2023» بالجزائر، أولها: هل بإمكان الفريق الوطني تكرار إنجاز العام 2014 بإحراز لقب بطولة الشان وهي البطولة الرسمية الوحيدة في دولاب بطولات اتحاد الكرة الليبي؟.. وثاني الأسئلة: هل الجيل الحالي قادر على تمثيل الكرة العربية بشكل مشرف في البطولة بحيث يتواكب مع الحدث الضخم الذي قدمه منتخب المغرب أخيراً في كأس العالم ممثلاً عن الكرة العربية؟.. وثالث الأسئلة: هل المنافسات المحلية قادرة على إفراز مواهب للمنتخبات الوطنية بحيث تدفعها إلى دائرة المنافسة؛ أم أن الأمر سيقتصر على التمثيل المشرف؟

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26 لاعباً في قائمة «فرسان المتوسط» رسمياً

في الوقت نفسه، كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية للمنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المستدعاة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» والتي ستقام في الجزائر مطلع يناير المقبل، وضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز 26 لاعباً، وهم: مراد أبوبكر الوحيشي ومعاذ يونس اللافي ومفتاح عبدالمجيد الدرسي ومعاذ عامر المنصوري وأنس مصطفى الورفلي وعلي يوسف إبراهيم وسند مسعود الورفلي وعلي رمضان العمامي ومصطفى صالح حمزة ومحمد المنير عبدالسلام ومحمود علي عكاشة وسليمان سعيد حمزة ومحمد التهامي محمد وعلي نوري أبوعرقوب وصهيب أبوبكر سليمان ومؤيد ناصر جذور وعمر يوسف الخوجة وأبوالقاسم رجب الحاج وجعفر خالد اجبوده وعبدالعاطي الضاوي العباسي وعامر محمد التاورغي وصالح الطاهر صالح وأنيس محمد السلتو ومعاذ عبدالباسط عيسى ونور الدين أحمد القليب وأحمد محمد كرواع.

وعاد المنتخب إلى الواجهة الدولية خلال أيام أجندة «فيفا» في نوفمبر الماضي، غير أن الفرنسي مارتينز أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الدورة الودية الدولية التي استضافتها مدينة بنغازي خلال أيام الـ«فيفا»، في سبتمبر الماضي، أن المنتخب الوطني سيكثف من تحضيراته استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث سيجري مباراتين وديتين دوليتين خلال فترة التوقف الدولي، ويهدف مارتينز لتحضير «فرسان المتوسط» للمشاركة في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر «شان 2023» التي سيخوض خلالها مواجهات ضمن المجموعة الأولى.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم كان خاض خلال الدورة الودية الدولية التي استضافتها مدينة بنغازي خلال سبتمبر الماضي مباراتين، تعادل في الأولى مع منتخب أوغندا سلبياً دون أهداف، بينما تفوق في المباراة الثانية على منتخب تنزانيا (2 - 1) ليحقق لقب البطولة. واعتمد مارتينز في البطولة على تشكيل ضم كلاً من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وخط الدفاع تكون من حامد الثلبة ومحمد منير والمعتصم الصبو وأحمد المقصي، وفي الوسط عمر الخوجة وبلقاسم رجب ودانيل الفاضلي ومحمد صولة، وفي الهجوم عبدالعاطي العباسي وأنيس سلتوا، واستبدل كلاً من عبدالعاطي العباسي وعمر الخوجة ومحمد صولة وأنيس سلتوا وأشرك كلاً من السنوسي الهادي ومعاذ عيسى وصهيب بن سليمان وصالح الطاهر.

انتقادات لاذعة للفرنسي مارتينز

وينتظر منتخب ليبيا مع مارتينز منافسات الصعود إلى أمم أفريقيا، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بـ«ساحل العاج 2023»، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق أن درب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كأس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة. وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود.

وانتقدت عدة شخصيات رياضية أداء الفرنسي كورنتان مارتينز، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأً كبيراً، كما سبق أن شهد الوسط الرياضي حالة الاستياء نفسها، بعد أن فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام غينيا الاستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات.