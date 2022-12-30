26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب التي دخلت في معسكر بمدينة المنستير التونسية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان 2022».

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ودخل 26 لاعبًا القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز للمعسكر، وهم معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومفتاح الدرسي ومعاذ المنصوري وأنس الورفلي وعلي يوسف ومنصور رزق، إضافة لعلي العمامي ومصطفى صالح ومحمد المنير ومحمود عكاشة وسليمان سعيد ومحمد التهامي وعلي أبوعرقوب وصهيب سليمان ومؤيد جدور وعمر الخوجة وأبو القاسم رجب وجعفر جبودة.

وكذلك شهدت القائمة تواجد عبدالعالطي العباسي وعامر التاورغي وصالح الطاهر وأنيس السلتو ومعاد عيسى وأحمد كرواع وأسامة بلعيد