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26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 05:09 مساء
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر تونس الاستعدادي لـ«شان 2022»، والتي أعلنتها صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك، 30 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب التي دخلت في معسكر بمدينة المنستير التونسية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان 2022».

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ودخل 26 لاعبًا القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز للمعسكر، وهم معاذ اللافي ومراد  الوحيشي ومفتاح الدرسي ومعاذ المنصوري وأنس الورفلي وعلي يوسف ومنصور رزق، إضافة لعلي العمامي ومصطفى صالح ومحمد المنير ومحمود عكاشة وسليمان سعيد ومحمد التهامي وعلي أبوعرقوب وصهيب سليمان ومؤيد جدور وعمر الخوجة وأبو القاسم رجب وجعفر جبودة.

وكذلك شهدت القائمة تواجد عبدالعالطي العباسي وعامر التاورغي وصالح الطاهر وأنيس السلتو ومعاد عيسى وأحمد كرواع وأسامة بلعيد

وديتين خلال المعسكر
ويدخل المنتخب الليبي معسكره في الفترة ما بين 28 ديسمبر 2022، وحتى 10 يناير 2023، ومن المقرر أن يخوض وديتين أمام السودان ومالي.

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