الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم والمدينة يتبارى مع بلخير في دوري السلة

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس، مع مباراتين في الدوري الليبي لكرة السلة، ستجمع الأولى الأهلي طرابلس مع نظيره أبوسليم، ويعقبها مباراة المدينة مع نادي بلخير.
ويلتقي غدا السبت بقاعة زوارة فريق الشباب الذي سيحل ضيفا على الجزيرة، بينما يرحل التحدي لمدينة المرج الأحد ليلاقي فريق المروج بقاعة أحمد الحاسي.
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لقاءان بمجمع سليمان الضراط
وستقام الثلاثاء المقبل مباراتين بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي الأولى، إذ سيجمع اللقاء الأول فريق الأهلي بنغازي وضيفه اتحاد المرج، ويعقبها مباراة الجارين الهلال و النصر.
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