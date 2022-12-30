حصاد 2022: «القرقني والزناد وسالمة» يضيئون المشهد الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جدد البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني معانقته للانتصارات، وأبا أن ينتهي العام 2022 دون تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله المشرف، حيث أحرز لقباً في البطولة العالمية «مستر أولمبيا» لفئة 212 كيلو غراماً بإحرازه الميدالية البرونزية ليكون الفوز الخامس على التوالي، ويواصل البطل الليبي تحقيق الإنجاز العالمي وكتابة التاريخ في «مستر أولمبيا» التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 28 رياضياً من أغلب دول العالم المهتمين بهذه الرياضة.

احتفاء بإنجاز القرقني

كان القرقني (49 عاماً) سبق أن حقق الميدالية الذهبية في المسابقة نفسها العام 2019 والفضية العام 2020 بالإضافة لبرونزيتين في العامين 2018 و2021 حتى لقب القرقني بـ«ملك القلائد الملونة». وفي تغريدة له عبر صفحته الشخصية قدم رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو التهنئة لكمال القرقني بحصوله على القلادة البرونزية بعد منافسة قوية وشديدة.

وذكر القريو في تغريدته قائلاً «عودنا دائماً البطل كمال القرقني وهو ذاهب لأي بطولة لا بُد من مرافقة علم بلاده داخل حقيبته فكانت هذه المرة هي أقوى وأعظم بطولات العالم وهي بطولة مستر أولمبيا والتي تقام في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 28 رياضياً».

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وأضاف القريو «كالعادة دخل القرقني المسرح وكله ثقة ورعب لكل الرياضيين وذلك لتاريخه المشرف فوقوفه على خشبة مسرح أولمبيا زاد للمنافسة قوة فهو محبوب عند الجماهير، أما ما يمتلكه من مقومات وجمال وتناسق عضلي فكان محط أنظار أغلب المتابعين». وأكمل «أعلم جيداً بكل الظروف الخاصة وفترة الاستعداد الطويلة والشاقة والمكلفة التي تحملها وعاناها لوحده فيكفي وجوده خارج بلده لفترة طويلة للاستعداد لهذه المعركة الضخمة التي تحتاج إلى العدة والعتاد وذلك من أجل التتويج ورفع علم ليبيا الذي كما قلت لكم ملازم له في كل البطولات». واختتم «لله الحمد نال إحدى الميداليات الملونة ليهديها لبلده ويكتب اسمه واسم بلده بالذهب داخل مسرح أحلام الأبطال في كبرى الدول العظمى.. ألف ألف مبروك لسفير الرياضة الليبية كمال القرقني».

ذهبية المعداني في بطولة أفريقيا للكاراتيه

وعلى صعيد الكاراتيه، أحرزت اللاعبة الليبية سالمة المعداني، أول قلادة ذهبية في بطولة أفريقيا في وزن فوق 54 كلغ للأواسط، لتعد أول قلادة ذهبية تمنح لمرأة ليبية في تاريخ لعبة الكاراتيه، بحسب سجل الاتحاد الليبي للعبة، وتُوِّجت ليبيا بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه التي اختُتمت بدولة جنوب أفريقيا، وحصلت سالمة على ذهبية، في منافسة شهدت مشاركة 5 لاعبات، حيث فازت في النصف نهائي على الجنوب أفريقية كارلا لوف بنتيجة (3-2)، وفي النهائي على المصرية ملاك البربري (1-0).

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وتوجت اللاعبة غفران سالم بالميدالية البرونزية وزن - 48 كلغ الذي شهد مشاركة 5 لاعبات، وتأهلت اللاعبة الليبية مباشرة للدور النصف نهائي، وفقدت مباراتها أمام المصرية قانا بالقانون بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0)، كما جاء اللاعب أحمد محمد سابعاً في وزن- 75 كلغ من بين تسعة لاعبين.

الزناد يتوهج في الملاكمة

ولم يغب نجم الملاكمة مالك الزناد عن المشهد في العام 2022، حيث ظهر الزناد، المصنف 90 عالمياً، على الاحتفال وسط أبناء بلده في غرفة تغيير الملابس، عقب نصره بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف 77 عالمياً في مارس الماضي، خلال المباراة التي أُقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية الـ16 محرزاً الفوز الـ17 في مسيرته، وواحدة بالنقاط، وجاءت القاضية أمام الخصم الروسي في الجولة التاسعة، ليؤكد جدارته وموهبته كواحد من نجوم اللعبة على مستوى العالم، منطلقاً من رحم المعاناة، بعد أن رسم لنفسه طريق البطولات والانتصارات.

المغرب في صدارة المشهد العالمي مع الأرجنتين

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ظهور منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بـ«الاستثنائي»، حيث نشر «فيفا» تقريراً قال فيه إن البطولة شهدت توهجاً ملحوظاً لأربعة منتخبات هي الأرجنتين البطل وحاصد اللقب في قطر بجانب المغرب وكرواتيا واليابان. وأشار الاتحاد الدولي إلى أن منتخب الأرجنتين تحول سريعاً من منتخب غير مرشح لنيل اللقب العالمي، إلى فريق متوج باللقب الأغلى بعد رحلة استثنائية، وتطرق تقرير «فيفا» للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال، ووصف «فيفا» مشوار المغرب بقوله: «استهل أسود الأطلس مشوارهم بكسر شوكة بلجيكا في مرحلة المجموعات وسط تألق كوكبة من اللاعبين يتقدمهم الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي وحكيم زياش ويوسف النصيري».

لم يتمكن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من استكمال موكب الاحتفال بكأس العالم بعدما توقفت الحافلة بسبب الجماهير الغفيرة التي حضرت الاحتفال في بوينس آيرس، وأشارت التقديرات إلى أن ملايين المشجعين تدفقوا للشوارع للترحيب بالأبطال في بلادهم، على أمل الفوز بلمحة أو نظرة خاطفة لليونيل ميسي والكأس، لكن العدد الهائل من الجماهير الحاضرة أدى لمشاهد خطيرة بعد أن جرى الإعلان عن عطلة وطنية بعد يومين من الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أن أفراداً من الجمهور حاولوا القفز على حافلة المنتخب الأرجنتيني التي كانت تسير على الطريق المخطط لها، وحقق ليونيل ميسي رقماً قياسياً، بعد أن قاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم لأول مرة منذ 36 عاماً بالفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

منتخب الأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم.

احتفالات لاعبي المغرب في إحدى مبارايات كأس العالم الأخير.