حضر «الأهلي بنغازي» وغاب «التحدي» في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حضر اليوم الخميس فريق الأهلي بنغازي وغاب «التحدي»، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة السلة، فاحتسبت النتيجة لصالح الأهلي بنغازي» 20/ 0.

وتقام غدا الجمعة بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراتان في دوري السلة، الأولى تجمع «الأهلى طرابلس» مع «أبوسليم»، ويعقبها مباراة «المدينة» مع «بلخير»، على أن يقام بعد غدٍ السبت بقاعة زوارة لقاء فريق «الشباب»، الذي يحل ضيفا على «الجزيرة».

- فوز «النصر» و«المدينة» و«الاتحاد» في الدوري الليبي لكرة السلة

وتقام الأحد بقاعة أحمد الحاسى بمدينة المرج، مباراة فريق «التحدي»، الذي يحل ضيفًا على «المروج»، والثلاثاء القادم تقام مباراتان بمجمع سليمان الضراط في بنغازى، الأولى تجمع «الأهلي بنغازي» وضيفه «اتحاد المرج»، وتعقبها مباراة الجارين «الهلال» و«النصر».