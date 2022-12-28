المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء إلى تونس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان»، والتي ستنطلق في الجزائر 13 يناير 2023.

وسيستمر المعسكر لمدة عشرة أيام يتخلله مباراتان وديتان أمام السودان ومالي، قبل أن يطير إلى الجزائر 10 يناير المقبل، أي قبل المباراة الافتتاحية بثلاثة أيام، والتي يلاقي فيها أصحاب الأرض منتخب الجزائر، بملعب نيلسون مانديلا.

- «فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

- «فرسان المتوسط» في معسكر قصير بتونس قبل التحول لـ«شان 2023»