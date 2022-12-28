انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعادت الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس انتخاب، ساسي أبوعون لرئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس مرة أخرى ولمدة أربع سنوات مقبلة.

وجرت العملية الانتخابية اليوم الأربعاء بمقر النادي في تمام العاشرة والنصف، واختتمت عند السادسة مساء، وأسفرت الانتخابات عن تولي ساسي زمام الأمور مجددًا، بعد أن ترشحت قائمة وحيدة للانتخابات.

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قائمة وحيدة

ولم يتقدم لانتخابات نادي الأهلي طرابلس إلا قائمة ساسي أبوعون، في الموعد الذي حدده مكتب الرياضة بطرابلس 20 ديسمبر الماضي وأغلق الباب بقبول قائمة أبوعون فقط.

يذكر أن ساسي بوعون كان قد قدم استقالته في نفس الفترة من العام الماضي، قبل أن تتولى لجنة تسييرية برئاسة فرج إدريس رئاسة الأهلي لنحو 11 شهرًا، والتي تقدمت باستقالتها في بيان رسمي.