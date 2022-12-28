طرابلس تستضيف التظاهرة النسائية الأولى في مارس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف طرابلس مطلع مارس المقبل التظاهرة النسائية الأولى للمرأة الليبية تحت شعار «شريان الحياة أنت» التي تنظمها وتشرف عليها منظمة بوتقة لسيدات ليبيا بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد النسائي.

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التظاهرة التي تحتضنها القاعة الكبرى بطرابلس وتقام خلال أيام السابع والثامن والتاسع من مارس المقبل، تتضمن عديد البرامج الرياضية ككرة القدم والطائرة والسلة وتنس الطاولة وألعاب القوى والشطرنج والكاراتيه والتايكواندو ونشاطات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي التظاهرة ضمن برامج منظمة بوتقة للنهوض بالمرأة الليبية وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة في العالم.

جرى تشكيل عدة لجان استعدادًا لهذه التظاهرة والإعداد الجيد لها من أجل إنجاحها.