انتخاب مجلس إدارة وجمعية عمومية بنادي المنارة البحري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت مدينة طبرق انتخاب مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنادي المنارة البحري، وجرى الاقتراع على قائمة واحدة؛ حيث أشرفت على العملية الانتخابية اللجنة المكلفة من مكتب الرياضة بطبرق، بحضور رئيس مكتب الرياضة لمنطقة طبرق فرج البدين، وجاءت نتائج العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النحو الآتي:

- بدء العملية الانتخابية لنادي الأهلي طرابلس (صور)

أنور خميس بوجويلي رئيسًا لمجلس الإدارة.

أسامة المكحشه نائبًا للرئيس.

الدكتور بشير محمد الجراري رئيس الشؤون الإدارية.

وليد حفيظ العوامي أمين الصندوق.

حبيب سالم مصطفى حمد الشؤون القانونية.

الدكتور عدنان محيقن عضو.

صلاح الناجي مازق عضو.

أما انتخابات الجمعية العمومية فقد أسفرت عن فوز عمران فرج المنفي بمنصب رئيس الجمعية العمومية للنادي، وأيمن سعد العليقي نائب أول، وفرج أرحومة بوفرنة لمسلمي نائب ثانٍ.

انتخاب جمعية عمومية بنادي المنارة البحري. (فيسبوك)