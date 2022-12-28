الاتحاد الليبي لكرة السلة يصدر إعفاء شاملا بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ71

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة برئاسة فؤاد برغش، القرار رقم (12) لسنة 2022 بإعفاء شامل للاعبين والإداريين والمدربين.

وذكر المكتب التنفيذي للاتحاد أن قرار الإعفاء جاء بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

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واحتفلت ليبيا، السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

خطاب اتحاد كرة السلة. (فيسبوك)