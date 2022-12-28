«طائرة الهلال» تعبر المروج بصعوبة في الدوري الليبي.. وقمة النصر والأهلي بنغازي دون جمهور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ضمن إياب الدوري الليبي للكرة الطائرة مباراة الهلال وضيفه المروج والتي تواصلت لأربعة أشواط.

تقدم الهلال بنتيجة الشوط الأول (25-19)، والشوط الثاني كان التفوق فيه للمروج (25-17)، وعاد الهلال ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع (25-19)، (25-15)، ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من علي الأوجلي حكما أول وسعد المسلاتي حكما ثانيا والمسجلين عصام الفسي واعبيد البرغثي، وراقب الخطوط الحكمان وائل أبوشعالة وبدر البرهمي.

وتتواصل منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة، حيث تجرى اليوم الأربعاء مباراة النصر والأهلي بنغازي التي سيحتضنها مجمع سليمان الضراط ببنغازي دون حضور الجمهور.