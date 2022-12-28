30 راميا في بطولة ليبيا للقوس والسهم داخل الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للقوس والسهم، كريم فرحات، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن قاعة نادي الاتحاد العسكري ستحتضن يوم الجمعة المقبل الجولة الأولى.

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وتنطلق بطولة ليبيا للقوس والسهم داخل الصالات لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات بمشاركة 30 راميا، يمثلون مركز اتحاد القوس للبنات، وأندية: شمال بنغازي والإخاء هون وناصر غريان والمشعل الخمس والأهلي طرابلس وسيدي سليم والاتحاد العسكري.

وأضاف كريم قائلا «أن الأهداف ستكون على مسافة 18مترا لجميع الفئات».