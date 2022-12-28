30 راميا في بطولة ليبيا للقوس والسهم داخل الصالات

أكد رئيس الاتحاد الليبي للقوس والسهم، كريم فرحات، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن قاعة نادي الاتحاد العسكري ستحتضن يوم الجمعة المقبل الجولة الأولى.
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وتنطلق بطولة ليبيا للقوس والسهم داخل الصالات لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات بمشاركة 30 راميا، يمثلون مركز اتحاد القوس للبنات، وأندية: شمال بنغازي والإخاء هون وناصر غريان والمشعل الخمس والأهلي طرابلس وسيدي سليم والاتحاد العسكري.
وأضاف كريم قائلا «أن الأهداف ستكون على مسافة 18مترا لجميع الفئات».
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