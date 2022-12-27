ليبيا تصعد لربع نهائي الجامعات العربية لـ«قدم الصالات»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخب ليبيا للجامعات لكرة القدم الصالات فوزين متتاليين على البحرين بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى الإمارات البلد المستضيف بهدفين لهدف، لتتصدر المجموعة الأولى وبفارق الأهداف عن العراق، وتحجز مقعدها في الدور الربع النهائي لبطولة الجامعات العربية المقامة في مدينة العين الإماراتية.

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي:

- فوز ليبيا على البحرين 4/1 وعلى الإمارات 2/ 1.

- فوز مصر على فلسطين 3 / 1.

- تعادل سورية والأردن 1/1.

- فوز سورية على مصر 4 /3.

فوز السعودية على عمان 3 /2.

- فوز عريض لليبيا على الصومال في «الجامعات العربية» لقدم الصالات

▪︎ ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى

صدارة منتخب ليبيا بـ10 نقاط، يمتلك 20 هدفًا وعليه 6، بفارق الفارق + 14 هدفًا، وجاء العراق في المركز الثاني بالرصيد نفسه 10 نقاط، وبفارق الأهداف، حيث يمتلك المنتخب العراقي 13 هدفًا وعليه 4 الفارق، بفارق + 9، وثالثا البحرين بـ 6 نقاط، ورابعًا الإمارات 3 نقاط، وخامسا الصومال دون نقاط.

المجموعة الثانية:

الصدارة لمصر برصيد 9 نقاط، الأهداف + 8، وثانيا سورية بـ 8 نقاط الأهداف + 3، وثالثا الأردن 7 نقاط، الأهداف + 3، ورابعًا فلسطين نقطتين، الأهداف – 2، وخامسا الجزائر بنقطة الأهداف – 13.

المجموعة الثالثة:

الصدارة للمغرب بـ9 نقاط من 3 مباريات الأهداف + 17، وتأتى السعودية في المركز الثاني بـ6 نقاط، الأهداف 0، وثالثا عمان 3 نقاط الأهداف – 7، ورابعًا لبنان دون نقاط الأهداف – 10.