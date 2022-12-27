رئيس نادي الفالوجا العماري: الحراك الانتخابي للأولمبية الليبية إيجابي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس نادي الفالوجا عبدالرحيم العماري أنه سعيد بحالة التنافس الحالية على رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية في الانتخابات التي ستجري بنهاية الأسبوع الجاري وسيتم فيها اختيار مجلس جديد لأربع سنوات قادمة.

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وقال العماري في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «إن الشيء الإيجابي وجود عنصر شبابي جديد هو المرشح وائل بازينا لمنافسة جمال الزروق الرئيس الحالي والمستمر منذ أكثر من ثمانية سنوات».

وأضاف العماري «أتمنى أن يتفاعل الإعلام الرياضي مع المرشحين ويفرد مساحات لمعرفة برنامج كل مرشح ويهتم بالموضوع».

ويرى العماري أن المرشح الشاب وائل بازينا سيقدم الإضافة في حالة فوزه بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية لكونه شاب بمقتبل العمر ومتوهج بالحماس.