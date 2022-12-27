قيس اليعقوبي خلفا لعلي المرجيني في تدريب السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي السويحلي رسميا مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي خلفا للمدرب الوطني علي المرجيني الذي قاد الفريق في مرحلة الذهاب، وأنهت معه إدارة السويحلي التعاقد رسميا مع نهاية مرحلة الذهاب.

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فريق السويحلي اختتم مرحلة الذهاب في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

قيس اليعقوبي، هو مدرب ولاعب دولي تونسي سابق من مواليد 1966، سبق أن درب فرق النجم الأولمبي، ولحلق الوادي والكرم والاتحاد الرياضي المنستيري والمستقبل الرياضي بالمرسى والملعب القابسي والشعلة والنجم الرياضي ببني خلاد والنادي الأفريقي والقوافل الرياضية بقفصة.

أيضا تولى اليعقوبي مهمة تدريب الوكرة القطري والنادي العربي القطري والوحدات الأردني والاتحاد السوري، وآخر فريق دربه في 2022 فريق شبيبة الساورة الجزائري.