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ليبيا تلتقي البحرين والإمارات في بطولة جامعات العرب لـ«قدم الصالات»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 02:52 مساء
ليبيا تلتقي البحرين والإمارات في بطولة جامعات العرب لـ«قدم الصالات»
منافسات عربية الجامعات لقدم الصالات. (فيسبوك)
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خاض أمس الإثنين منتخب ليبيا الجامعي ثاني مبارياته في بطولة الجامعات العربية لكرة القدم داخل الصالات، تعادل فيها مع العراق دون أهداف، وفي بقية النتائج أمس، فاز عمان على لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز الأردن على الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدف، وتعادلت سورية وفلسطين بثلاثة أهداف لكل منهما، وفازت مصر على الجزائر بسبعة أهداف دون مقابل، والبحرين على الصومال بثمانية أهداف دون رد، وفازت المغرب على السعودية بثلاثية نظيفة.

- فوز عريض لليبيا على الصومال في «عربية الجامعات العربية» لقدم الصالات

مباراتان لليبيا مع البحرين والإمارات
اليوم الثلاثاء سيخوض منتخب جامعات ليبيا مباراتين في ختام المرحلة الأولى لبطولة الجامعات العربية لكرة القدم داخل الصالات، سيتبارى صباحا مع البحرين، ومساء مع الإمارات البلد المستضيف، وفي بقية المباريات، سورية تلتقي الأردن، ومصر مع فلسطين، ولبنان يتبارى مع السعودية، ومصر تواجه سورية، وفلسطين تلتقي الأردن.

ترتيب المجموعة الأولى
الصدارة للعراق برصيد 7 من 4 مباريات، الأهداف + 4، تأتي ثانيا البحرين برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، الأهداف +6، وثالثا الإمارات 6 نقاط من 3 مباريات، الأهداف + 5، ورابعا ليبيا برصيد 4 نقاط من مباراتين، الأهداف + 7، وخامسا الصومال دون نقاط من 4 مباريات، الأهداف - 22.

ترتيب المجموعة الثانية
الصدارة لمصر برصيد 6 نقاط من مباراتين، الأهداف + 8، تأتي ثانيا سورية بـ4 نقاط من مباراتين، الأهداف + 2، وثالثا الأردن 3 نقاط من مباراتين، الأهداف + 3، ورابعا فلسطين 2 من مباراتين، الأهداف 0، وخامسا الجزائر بنقطة واحدة من أربع مباريات، الأهداف - 13.

ترتيب المجموعة الثالثة
الصدارة للمغرب بـ9 نقاط من 3 مباريات، الأهداف + 17، تأتي ثانيا السعودية بـ3 نقاط من مباراتين، الأهداف -1، وثالثا عمان 3 نقاط من مباراتين، الأهداف - 6، ورابعا لبنان دون نقاط من 3 مباريات، الأهداف -10.

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