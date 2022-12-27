30 هدفا في مسابقة أواسط كرة القدم

تتواصل مسابقة أواسط كرة القدم بالمجموعتين، وجرت عشر مباريات اهتزت فيها الشباك 30 مرة بمعدل تهديفي جيد، ثلاثة أهداف في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة:
-8 أهداف في دوري الأواسط بفوز الأولمبي والاتحاد والاتحاد المصراتي
المجموعة الأولى
فاز الأهلي بنغازي على دارنس بثلاثة أهداف دون رد (3-0)، والتحدي على النصر بهدفين لهدف (2-1)، والهلال على التعاون بخماسية نظيفة (5-0)، والصداقة على شباب الجبل بهدفين لهدف (2-1)، والأخضر على الصقور بهدفين لصفر (2-0).
المجموعة الثانية
فاز أساريا على الخمس برباعية نظيفة (4-0)، والسويحلي على الأهلي طرابلس بهدفين لصفر (2-0)، وأبوسليم على المحلة بهدف لصفر (1-0)، والاتحاد المصراتي على الأولمبي بهدفين لهدف (2-1)، وتعادل الاتحاد والمدينة بهدف مقابل هدف (1-1).
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