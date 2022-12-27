30 هدفا في مسابقة أواسط كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مسابقة أواسط كرة القدم بالمجموعتين، وجرت عشر مباريات اهتزت فيها الشباك 30 مرة بمعدل تهديفي جيد، ثلاثة أهداف في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة:

-8 أهداف في دوري الأواسط بفوز الأولمبي والاتحاد والاتحاد المصراتي

المجموعة الأولى

فاز الأهلي بنغازي على دارنس بثلاثة أهداف دون رد (3-0)، والتحدي على النصر بهدفين لهدف (2-1)، والهلال على التعاون بخماسية نظيفة (5-0)، والصداقة على شباب الجبل بهدفين لهدف (2-1)، والأخضر على الصقور بهدفين لصفر (2-0).