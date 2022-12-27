«القرار 5» يفصل في نتيجة طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس وعقوبات تشمل لاعبين وجمهور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة القرار رقم 5 بشأن اعتماد نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس للأسبوع الرابع من مسابقة الدرجة الأولى.

جاء في مادته الأولى يعتبر فريق الاتحاد فاقدا للمباراة بنتيجة (0-3)، بحسب تطبيقات للمادة 29 الفصل الثامن عن المباريات من لائحة المسابقات والبطولات.

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وفي المادة الثانية إيقاف لاعب الاتحاد محمد عبدالسلام ساسي من المشاركة مع فريقه لعدد ثلاث مباريات رسمية متتالية، إضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ1000 دينار بحسب تطبيقات للائحة الجزاءات المادة 8 عقوبات اللاعبين.