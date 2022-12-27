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«القرار 5» يفصل في نتيجة طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس وعقوبات تشمل لاعبين وجمهور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 01:15 مساء
«القرار 5» يفصل في نتيجة طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس وعقوبات تشمل لاعبين وجمهور
جانب من منافسات الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة القرار رقم 5 بشأن اعتماد نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس للأسبوع الرابع من مسابقة الدرجة الأولى.

جاء في مادته الأولى يعتبر فريق الاتحاد فاقدا للمباراة بنتيجة (0-3)، بحسب تطبيقات للمادة 29 الفصل الثامن عن المباريات من لائحة المسابقات والبطولات.

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وفي المادة الثانية إيقاف لاعب الاتحاد محمد عبدالسلام ساسي من المشاركة مع فريقه لعدد ثلاث مباريات رسمية متتالية، إضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ1000 دينار بحسب تطبيقات للائحة الجزاءات المادة 8 عقوبات اللاعبين.

نص المادة الثالثة  
حرمان مشجعي فريق الأهلي طرابلس من حضور مباريات فريقهم في بقية المسابقة خلال تصفيات المنطقة الثالثة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دينار بحسب تطبيقات للمادة 39 عقوبات جمهور.

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