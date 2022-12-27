  • Alwasat News
Atwasat

خلفا لمواطنه شهاب الليلي.. التونسي لسعد الدريدي مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 01:58 صباحا
خلفا لمواطنه شهاب الليلي.. التونسي لسعد الدريدي مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي»
التونسي لسعد الدريدي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، مساء الإثنين، تعيين التونسي لسعد الدريدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي.

جاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي في منشورين منفصلين عبر صفحة النادي على «فيسبوك»، من دون توضيح ملابسات هذا التغيير المفاجئ، خاصة أن الليلي تولى قيادة الفريق في أغسطس الماضي فقط.

- «الأهلي بنغازي» يفسخ التعاقد مع مدربه شهاب الليلي

مسيرة لسعد الدريدي
وكانت آخر تجارب لسعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي، والتي استمرت لعدة شهور، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد 8 جولات، بواقع خمسة هزام و3 تعادلات، احتل بها المركز الخامس.

ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: «الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي».

«الأهلي بنغازي» بطل المجموعة الأولى في مرحلة الذهاب
واختتم فريق «الأهلي بنغازي» مباريات مرحلة الذهاب، الأحد، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام فريق الأخضر، لكن يبقى الفريق الأهلاوي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متقدما على فريق النصر برصيد 15 نقطة، ودارنس 15 نقطة، والأخضر 13 نقطة، والصقور 12 نقطة، والتعاون 12 نقطة، والهلال 10 نقاط، والصداقة 10 نقاط، والتحدي 7 نقاط، وشباب الجبل 4 نقاط.

وسبق لفريق «الأهلي بنغازي» الاستعانة بالخبرات التونسية خلال مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم المحلية، ولعل من أبرز هؤلاء عبد الجبار مشوش وطارق ثابت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الليبي لكرة السلة يصدر إعفاء شاملا بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ71
الاتحاد الليبي لكرة السلة يصدر إعفاء شاملا بمناسبة ذكرى الاستقلال...
بدء العملية الانتخابية لنادي الأهلي طرابلس (صور)
بدء العملية الانتخابية لنادي الأهلي طرابلس (صور)
انتخاب مجلس إدارة وجمعية عمومية بنادي المنارة البحري
انتخاب مجلس إدارة وجمعية عمومية بنادي المنارة البحري
طرابلس تستضيف التظاهرة النسائية الأولى في مارس
طرابلس تستضيف التظاهرة النسائية الأولى في مارس
رئيس ألعاب القوى السابق الغرياني لـ«بوابة الوسط»: كنت أتمنى فتح باب الترشح للجميع في الأولمبية الليبية
رئيس ألعاب القوى السابق الغرياني لـ«بوابة الوسط»: كنت أتمنى فتح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور ......
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة ......
المزيد
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»...
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس...
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية ......
رئيس ألعاب القوى السابق الغرياني لـ«بوابة الوسط»: كنت أتمنى فتح باب الترشح للجميع في الأولمبية الليبية
رئيس ألعاب القوى السابق الغرياني لـ«بوابة الوسط»: كنت أتمنى ......
طرابلس تستضيف التظاهرة النسائية الأولى في مارس
طرابلس تستضيف التظاهرة النسائية الأولى في مارس...
المزيد