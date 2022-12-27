خلفا لمواطنه شهاب الليلي.. التونسي لسعد الدريدي مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، مساء الإثنين، تعيين التونسي لسعد الدريدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي.

جاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي في منشورين منفصلين عبر صفحة النادي على «فيسبوك»، من دون توضيح ملابسات هذا التغيير المفاجئ، خاصة أن الليلي تولى قيادة الفريق في أغسطس الماضي فقط.

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مسيرة لسعد الدريدي

وكانت آخر تجارب لسعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي، والتي استمرت لعدة شهور، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد 8 جولات، بواقع خمسة هزام و3 تعادلات، احتل بها المركز الخامس.

ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: «الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي».

«الأهلي بنغازي» بطل المجموعة الأولى في مرحلة الذهاب

واختتم فريق «الأهلي بنغازي» مباريات مرحلة الذهاب، الأحد، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام فريق الأخضر، لكن يبقى الفريق الأهلاوي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متقدما على فريق النصر برصيد 15 نقطة، ودارنس 15 نقطة، والأخضر 13 نقطة، والصقور 12 نقطة، والتعاون 12 نقطة، والهلال 10 نقاط، والصداقة 10 نقاط، والتحدي 7 نقاط، وشباب الجبل 4 نقاط.

وسبق لفريق «الأهلي بنغازي» الاستعانة بالخبرات التونسية خلال مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم المحلية، ولعل من أبرز هؤلاء عبد الجبار مشوش وطارق ثابت.