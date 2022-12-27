«الأهلي بنغازي» يفسخ التعاقد مع مدربه شهاب الليلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، مساء الإثنين، فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي شهاب الليلي.

جاء ذلك في منشور عبر صفحة النادي على «فيسبوك»، دون أن توضح ملابسات القرار المفاجئ، خاصة أن الليلي تولى قيادة الفريق في أغسطس الماضي فقط.

«الأهلي بنغازي» بطل المجموعة الأولى في مرحلة الذهاب

واختتم فريق «الأهلي بنغازي» مباريات مرحلة الذهاب، الأحد، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام فريق الأخضر، لكن يبقى الفريق الأهلاوي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متقدما على فريق النصر برصيد 15 نقطة، ودارنس 15 نقطة، والأخضر 13 نقطة، والصقور 12 نقطة، والتعاون 12 نقطة، والهلال 10 نقاط، والصداقة 10 نقاط، والتحدي 7 نقاط، وشباب الجبل 4 نقاط.

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التعاقد مع شهاب الليلي

وفي الثامن من أغسطس الماضي، أعلن مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» تعاقده رسميًا مع المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الجاري.

كان الليلي تولى مهمة قيادة وتدريب فريق «النصر» خلال مرحلة الإياب من مسابقة الموسم الماضي، وقاد الفريق للدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب، غير أن مسيرته مع الفريق انتهت بتأهله للسداسي ليحل محله مساعده كريم التواتي.

وسبق لفريق «الأهلي بنغازي» الاستعانة بالخبرات التونسية خلال مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم المحلية، ولعل من أبرز هؤلاء عبد الجبار مشوش وطارق ثابت.