ديربي العاصمة سلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهى ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

وشكل الأهلي طرابلس في الشوط الأول خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد، إذ بادر بالهجوم وأضاع العديد من الفرص، بينما أهدر الاتحاد أخطر فرص الشوط الأول وتحديدًا بالدقيقة الأخيرة.

- شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

وأنقذ الحارس محمد نشنوش فريقه الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 15 بعد انفراد صريح بالمرمى من مهاجم الاتحاد عمر الخوجة، لكن براعة نشنوش أنقذت الموقف وأبقت النتيجة على حالها.

و تألق حارس الاتحاد معاذ اللافي حين تصدى لتسديدة صاروخية من محمد منير، قبل أن يعود زميله أنيس سلتو ويسدد كرة أخرى، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس.

ثلاث دقائق مضافة

واستمرت المحاولات بين الفريقين، قبل أن يعلن الحكم إضافة ثلاثة دقائق وقت بدل من ضائع، ويطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

في الشوط الثاني دخل الفريقان المباراة سعيًا لاقتناص النقاط الثلاث، لكن التعادل السلبي سيطر على الموقف، لتنتهي المباراة، ويضيف كل فريق نقطة لحسابه، ليبقى الترتيب كما هو في المجموعة الثانية، الاتحاد بـ23 نقطة أولًا، والأهلي طرابلس بـ15 نقطة ثالثًا، خلف أبوسليم الثاني بـ16 نقطة.