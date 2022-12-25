  • Alwasat News
Atwasat

فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 25 ديسمبر 2022, 04:02 مساء
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فريق الأهلي طرابلس من مباراة الجزيرة ضمن الدوري الليبي لكرة السلة، 24 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق الأهلي طرابلس الفوز أمس الأحد على مضيفه الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة زوارة للألعاب الرياضية ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

وأنهى الأهلي ربع المواجهة الأول بفارق أربع نقاط 18/ 14، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 21 نقطة، مقابل 12 نقطة للجزيرة، ليتقدم الأهلي في المباراة بنتيجة 39/ 26، قبل أن ينهي المواجهة لصالحه بنتيجة 86/ 62.

- فوز النصر والشباب في دوري السلة
- فوز سلة الهلال وأبوسليم والاتحاد في الدوري الليبي وتأجيل لقاء التحدي والأهلي بنغازي

تأجيل مباراتين
أكد عضو لجنة المسابقات علي بلقاسم تأجيل مباراتي المدينة مع أبوسليم، والاتحاد مع بلخير، ليوم الثلاثاء المقبل، على أن تقام في نفس الأماكن المحددة وفي التوقيت نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في ...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا

بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات المتحدة

شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات ...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تاريخ كبير من المواجهات بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. نستعرضها في يوم «الديربي»
تاريخ كبير من المواجهات بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. نستعرضها في ...
8 ميداليات للجمارك الليبي في كاراتيه الجزائر
8 ميداليات للجمارك الليبي في كاراتيه الجزائر
اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم الصالات
اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم ...
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور ......
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة ......
المزيد
ديربي العاصمة سلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
ديربي العاصمة سلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد...
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة ......
شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد
شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد...
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي...
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة...
المزيد