فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الأهلي طرابلس الفوز أمس الأحد على مضيفه الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة زوارة للألعاب الرياضية ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

وأنهى الأهلي ربع المواجهة الأول بفارق أربع نقاط 18/ 14، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 21 نقطة، مقابل 12 نقطة للجزيرة، ليتقدم الأهلي في المباراة بنتيجة 39/ 26، قبل أن ينهي المواجهة لصالحه بنتيجة 86/ 62.

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