فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت مبارتان في أولى جولات مرحلة الإياب من الدوري الليبي للكرة الطائرة؛ حيث شهدت الأولى تفوق السويحلي على الاتحاد المصراتي، بينما توقفت المباراة الثانية بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

حقق نادي السويحلي الفوز على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد؛ حيث تقدم السويحلي في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25/ 14، قبل أن يخطف الاتحاد المصراتي الشوط الثالث لصالحه 25/ 20.

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وعاد السويحلي ليتفوق في شوط المباراة الرابع 25/ 11، ويفوز بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مصراتة.