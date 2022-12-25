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فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 25 ديسمبر 2022, 03:49 مساء
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فريق السويحلي لكرة الطائرة الفائز بالمواجهة أمام الاتحاد المصراتي ضمن الدوري الليبي، 24 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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جرت أمس السبت مبارتان في أولى جولات مرحلة الإياب من الدوري الليبي للكرة الطائرة؛ حيث شهدت الأولى تفوق السويحلي على الاتحاد المصراتي، بينما توقفت المباراة الثانية بين الاتحاد والأهلي طرابلس.

حقق نادي السويحلي الفوز على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد؛ حيث تقدم السويحلي في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25/ 14، قبل أن يخطف الاتحاد المصراتي الشوط الثالث لصالحه 25/ 20.

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وعاد السويحلي ليتفوق في شوط المباراة الرابع 25/ 11، ويفوز بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مصراتة.

توقف المباراة بسبب الجماهير
وعلى أرضية القاعة الكبرى بطرابلس، توقفت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد بسبب نزول جماهير الأول لأرض الملعب احتجاجًا على تصرف أحد لاعبي الاتحاد، ما دفع الحكم لطلب الأمن الذي أخلى القاعة من الجماهير، لكن فريق الاتحاد رفض الرجوع للملعب واستكمال المباراة.

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