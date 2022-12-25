8 ميداليات للجمارك الليبي في كاراتيه الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج نادى الجمارك الليبي بثماني ميداليات في بطولة الجزائر للكاراتيه «كاتا وكوميتي»، والتي شهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب من أندية ليبيا والجزائر وتونس.

وشارك ممثل ليبيا الوحيد فريق الجمارك في البطولة بـ24 لاعبًا، وتوج بثماني ميداليات، منها ثلاث فضيات وخمس برونزيات.

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تتويج بالفضية

وحصد اللاعب بشير الدويبي فضية الكوميتي في وزن تحت 63، كما فاز عبدالرؤوف حسونه بفضية وزن تحت 76، بينما حقق محمد فرحات فضية وزن أكبر من 76.

ثلاث برونزيات في الكوميتي

وتوج اللاعب يوسف المصراتي ببرونزية الكوميتي في وزن تحت 63، كما حقق صهيب زريق البرونزية تحت وزن 57، وأتبعهم أنس زريق بميدالية وزن تحت 55.