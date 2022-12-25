اليوم ديربي العاصمة والأهلي بنغازي مع الأخضر في ختام الأسبوع التاسع من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأحد، مع ختام الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بمباراتين مهمتين، حيث يحل الأخضر ضيفًا على الأهلي بنغازي، وفي ديربي العاصمة، الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس.

يلتقي الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ22 نقطة، غريمه الأهلي طرابلس بـ14 نقطة، ويحتضن ملعب الجميل المواجهة، ويراقبها فوزي الهيشي، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة الوسط الأولى «WTV» في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

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ويرحل الأخضر بـ12 نقطة، إلى مدينة بنغازي وتحديدًا ملعب بنينا، ليلاقي متصدر المجموعة الأولى الأهلي بنغازي بـ15 نقطة، ويسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث، وتحديد موقعهما في جدول الترتيب، قبل نهاية مرحلة الذهاب، وستنقلها قناة الوسط الأولى «WTV»، في تمام السادسة والنصف مساءً.