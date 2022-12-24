طائرة الأفريقي تعبر البشائر في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهت، أمس الجمعة، مواجهة نادي الأفريقي وضيفه البشائر، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة، بفوز الأفريقي بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد.

واحتضنت قاعة نادي الإشعاع بزليتين المواجهة التي امتدت لأربعة أشواط، حيث تفوق البشائر في شوطها الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 25/18، قبل أن يعود الأفريقي للقاء ويدرك الفوز في الأشواط الثلاثة الأخرى.

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إذ حسم الأفريقي الشوط الثاني بنتيجة 25/22، وفي الشوط الثالث سجل 30 هدفًا مقابل 28 للبشائر، الذي كان قريبًا من تعديل النتيجة في هذا الشوط، قبل أن يحسم الشوط الرابع بنتيجة 25/19، وأدار اللقاء الحكمان عبدالسلام الرفاعي وعبدالحكيم رمضان.

فوز الجزيرة

كما انتهت أمس الجمعة، بقاعة زوارة مباراة الجزيرة وضيفه أساريا، ضمن مرحلة الإياب للدوري بفوز الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لأساريا.

الأفريقي يلتقي البشائر وأساريا ضيفا على الجزيرة في دوري الطائرة