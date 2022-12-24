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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 01:05 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
من مواجهة السويحلي والمحلة في الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز، 16 ديسمبر 2022. (صفحة السويحلي بفيسبوك)
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تنطلق مباراة أبوسليم وضيفه السويحلي في تمام الثالثة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

يحل السويحلي بـ12 نقطة ضيفًا على نادي أبوسليم 13 نقطة، على ملعب الأخير في آخر جولة من مرحلة الذهاب للدوري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويسعى الفريقان لاقتناص الثلاث نقاط والصعود للمركز الثاني في الدوري، خاصة أن الأهلي طرابلس ثاني الترتيب حاليًا ينتظره مواجهة قوية الأحد المقبل أمام المتصدر الاتحاد.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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