شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مباراة المدينة وضيفه الأولمبي في تمام الثالثة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية.

على ملعب الجميل، يستقبل نادي المدينة بست نقاط في المركز السابع، نظيره الأولمبي بـ10 نقاط في المركز السادس، في مباراة يختلف فيها الطموح بين الفريقين، إذ يسعى الأولمبي لتحقيق الفوز للارتقاء للمربع الذهبي.

فيما يتمنى المدينة أن يفك الشراكة مع أندية الهبوط، والتي تتساوى جميعًا بست نقاط، ليختم مرحلة الذهاب في وضع أكثر استقرارًا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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