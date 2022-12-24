اليوم في «دورينا»: المدينة يلتقي الأولمبي والسويحلي ضيفا على أبوسليم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تستكمل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» بلقائين، إذ يلتقي أبوسليم مع ضيفه السويحلي، في حين يرحل الأولمبي لملاقاة المدينة.

يحل السويحلي بـ12 نقطة ضيفًا على نادي أبوسليم 13 نقطة، على ملعب الأخير في آخر جولة من مرحلة الذهاب للدوري، ويسعى الفريقان لاقتناص الثلاث نقاط والصعود للمركز الثاني في الدوري، خاصة أن الأهلي طرابلس ثاني الترتيب حاليًا ينتظره مواجهة قوية أمام المتصدر الاتحاد.

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وعلى ملعب الجميل، يستقبل نادي المدينة بست نقاط في المركز السابع، نظيره الأولمبي بـ10 نقاط في المركز السادس، في مباراة يختلف فيها الطموح بين الفريقين، إذ يسعى الأولمبي لتحقيق الفوز للارتقاء للمربع الذهبي، فيما يتمنى المدينة أن يفك الشراكة مع أندية الهبوط، والتي تتساوى جميعًا بست نقاط، ليختم مرحلة الذهاب في وضع أكثر استقرارًا.

مباريات الأحد.. قمة الجولة

وتختم الجولة التاسعة يوم الأحد المقبل، على ملعب الجميل بلقاء قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس، الاتحاد متصدر الجدول بـ 22 نقطة، يسعى لتأكيد الصدارة، في آخر جولة من مرحلة الذهاب، فيما يرغب الأهلي طرابلس في تقليل فارق النقاط، إذ حصد الأهلي 14 نقطة من ثماني مباريات سابقة، وفي حالة الفوز الأحد، فإنه سيقلص الفارق إلى خمس نقاط، ما يعني بالتأكيد عودة المنافسة.

قمة أخرى في المجموعة الأولى

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة تعد بالكثير، حين يستضيف الأهلي بنغازي متصدر الجدول بـ15 نقطة فريق الأخضر صحاب المركز الرابع بـ12 نقطة، في مباراة عنوانها الفوز فقط، إذ إن فوز الأخضر يعني تساويه في النقاط مع فرق المربع الذهبي، واشتعال المنافسة في المجموعة، بينما فوز الأهلي بنغازي يعني ابتعاده في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، وهو ما يتمنى الأهلي تحقيقه مع نهاية جولة الذهاب.