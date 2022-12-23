الصقور ينهي سلسلة التعادلات في الجولة التاسعة بفوزه على شباب الجبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



أقيمت اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب لـ«دورينا»، انتهت مباراتان بالتعادل، وحقق الصقور فوزا ثمينا، منهيا سلسلة التعادلات التي استمرت في مباريات الجولة حتى الآن.

التحدي يعود بنقطة ثمينة من أجدابيا

انتهت مباراة التعاون وضيفه التحدي في ملعب أجدابيا بالتعادل السلبي دون أهداف، ليختتم فريق التعاون مرحلة الذهاب برصيد 12 نقطة في المركز السادس، بينما اختتمها فريق التحدي برصيد سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

الصقور يحقق الفوز على شباب الجبل

حقق فريق الصقور بقيادة المدرب الوطني، عبدالحفيظ أربيش، الفوز على فريق شباب الجبل، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مساء الجمعة، وسجل هدف المباراة الوحيد التونسي زبير الدراجي.

ليختتم الصقور مرحلة الذهاب بجمعه 12 نقطة ليحتل الترتيب الخامس في جدول الدوري، بينما تذيل شباب الجبل الترتيب برصيد أربع نقاط.

الاتحاد المصراتي يخطف تعادلا ثمينا من الزواية

احتضن ملعب الزاوية مباراة أساريا وضيفه فريق الاتحاد المصراتي، وانتهى اللقاء بهدف لكل فريق، افتتح عفيف الجبالي أهداف المباراة لأساريا، فيما جاء هدف التعادل للاتحاد المصراتي في الرمق الأخير من المباراة عن طريق أنس كحول.

- اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا

- اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

وبهذه النتيجة ختم فريق أساريا مرحلة الذهاب برصيد 11 نقطة في المركز السادس، فيما احتل الاتحاد المركز السابع بعد وصوله للنقطة السادسة.

مباريات الخميس انتهت بالتعادل الإيجابي

انتهت مباريات أمس الخميس على وقع التعادل، فعلى ملعب الخمس انتهى لقاء الخمس وضيفه المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الخمس لست نقاط متساويا مع المحلة.

وانتهت المباراة الثانية على ملعب الشحات بالتعادل بهدف لكل فريق، بين فريقي الصداقة ودارنس، ليجمع الصداقة عشر نقاط، فيما جمع درانس 15 نقطة.

وآلت المباراة الأخيرة إلى التعادل بهدف في كل شبكة، بين الهلال والنصر على ملعب شهداء بنينا الدولي، ليصل النصر للنقطة 15، بينما وصل الهلال للنقطة العاشرة.