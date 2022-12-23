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فوز طائرة الجزيرة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 23 ديسمبر 2022, 07:51 مساء
فوز طائرة الجزيرة في الدوري الليبي
من مباراة فريق الجزيرة وأساريا ضمن الدوري الليبي لكرة الطائرة، 23 ديسمبر 2022. (الإنترنتِ)
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انتهت اليوم الجمعة بقاعة زوارة مباراة الجزيرة وضيفه أساريا، ضمن مرحلة الإياب للدوري الليبي للكرة الطائرة بفوز الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لأساريا.

أنهى الجزيرة الشوط الأول متفوقا 25/22، ثم أنهى الشوط الثاني بعد حصده 25 نقطة مقابل 23 نقطة لأساريا، الذي استفاق في الشوط الثالث وخطفه لصالحه بـ25 نقطة مقابل 23 للجزيرة.

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الشوط الرابع خطفه الجزيرة
وعاد الجزيرة ليتفوق في الشوط الرابع وينهيه لصالحه 25 مقابل 20 لأساريا، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة، وأدار المباراة الدولي جلال دهان حكما أول، وعبدالسلام البكراوي حكم ثانيا، والمسجل إسماعيل الكيلاني.

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