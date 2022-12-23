فوز طائرة الجزيرة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهت اليوم الجمعة بقاعة زوارة مباراة الجزيرة وضيفه أساريا، ضمن مرحلة الإياب للدوري الليبي للكرة الطائرة بفوز الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لأساريا.

أنهى الجزيرة الشوط الأول متفوقا 25/22، ثم أنهى الشوط الثاني بعد حصده 25 نقطة مقابل 23 نقطة لأساريا، الذي استفاق في الشوط الثالث وخطفه لصالحه بـ25 نقطة مقابل 23 للجزيرة.

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