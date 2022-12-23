الأفريقي يلتقي البشائر وأساريا ضيفا على الجزيرة في دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الجمعة، مرحلة الإياب من الدوري الليبي للكرة الطائرة بمباراتين إذ يلتقي الأفريقي مع ضيفه البشائر في قاعة نادي الإشعاع بمدينة زليتن، فيما يستضيف الجزيرة بقاعة زوارة للألعاب الرياضية نادي أساريا.

وستقام غدًا السبت مباراتان أيضًا، حيث يلتقي الجاران السويحلي والاتحاد المصراتي بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، بينما تستضيف القاعة الكبرى بطرابلس مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس.

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ويحل، الإثنين المقبل، المروج ضيفًا على الهلال في مجمع سليمان الضراط ببنغازي.