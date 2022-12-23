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الجزيرة ضيفا على المشعل وتأجيل الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 23 ديسمبر 2022, 02:15 مساء
الجزيرة ضيفا على المشعل وتأجيل الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالفوز على فريق الجزيرة في الأسبوع الأول لدوري اليد، 19 ديسمبر 2022. (صفحة النادي بفيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة اليد ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي الجزيرة ونادي المشعل، على أرضية قاعة مدينة الخمس.

وأشار مصدر بالاتحاد الليبي لكرة اليد في تصريح خاص لبوابة «الوسط»، إلى تأجيل مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس والتي كان من المقرر إقامتها اليوم بقاعة الزاوية، على أن تقام الثلاثاء المقبل 27 ديسمبر.

- 3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد
- فوزان وتعادل في الدوري الليبي لكرة اليد

مفكرة النتائج
الأخضر × النجمة 43/23
الهلال × الأهلي بنغازي 25 /24
المروج × دارنس 34/ 31

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