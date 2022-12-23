الجزيرة ضيفا على المشعل وتأجيل الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة اليد ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي الجزيرة ونادي المشعل، على أرضية قاعة مدينة الخمس.

وأشار مصدر بالاتحاد الليبي لكرة اليد في تصريح خاص لبوابة «الوسط»، إلى تأجيل مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس والتي كان من المقرر إقامتها اليوم بقاعة الزاوية، على أن تقام الثلاثاء المقبل 27 ديسمبر.

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