نادي طرابلس لذوي الإعاقة ينظم مهرجانا رياضيا منوعا...

تستضيف صالة قرطبة، الإثنين المقبل، مهرجانًا رياضيًا لذوي الإعاقة بمشاركة نادي طرابلس «أ» و«ب»، ونادي التضامن.
ويتضمن المهرجان الذي ينظمه نادي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، ألعابًا متنوعة، منها كرة السلة على الكراسي المتحركة ورافعات القوة ولعبة البوتشيا.
نادي طرابلس واستضافة دائمة للمهرجانات
ويستمر نادي طرابلس في تنظيم المهرجانات والفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، إذ استضاف النادي في مارس الماضي مهرجان سلام ليبيا في القاعة الرياضية للنادي.
مشاركات الأندية الليبية لذوي الإعاقة
وشاركت عديد الأندية الليبية لذوي الإعاقة في مهرجانات سابقة نظمها نادي طرابلس، ومنها نادي التضامن الذي لا يتأخر في تلبية الدعوة، فيما شاركت أندية أخرى في تظاهرات سابقة ومنها نادي المستقبل لذوي الإعاقة بنغازي، ونادي القرضابية لذوي الإعاقة بمدينة سرت، ونادي الإرادة لذوي الإعاقة بصبراتة، واللجنة الفنية لرياضة ذوي الإعاقة بمدينة تاورغاء.
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