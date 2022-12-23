نادي طرابلس لذوي الإعاقة ينظم مهرجانا رياضيا منوعا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف صالة قرطبة، الإثنين المقبل، مهرجانًا رياضيًا لذوي الإعاقة بمشاركة نادي طرابلس «أ» و«ب»، ونادي التضامن.

ويتضمن المهرجان الذي ينظمه نادي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، ألعابًا متنوعة، منها كرة السلة على الكراسي المتحركة ورافعات القوة ولعبة البوتشيا.

نادي طرابلس واستضافة دائمة للمهرجانات

ويستمر نادي طرابلس في تنظيم المهرجانات والفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، إذ استضاف النادي في مارس الماضي مهرجان سلام ليبيا في القاعة الرياضية للنادي.