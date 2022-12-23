شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، اليوم الجمعة، مباراة أساريا وضيفه الاتحاد المصراتي في تمام الثالثة والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية.

ويرفع نادي الاتحاد المصراتي شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة اليوم، إذ يتذيل جدول الترتيب بعد تحقيقه خمس نقاط فقط من ثماني جولات سابقة، ويرغب في استغلال تعثر منافسيه المباشرين المحلة والخمس بالتعادل، ليودع مركز الهبوط لأول مرة منذ انطلاق الدوري.

فيما يعني الفوز لأساريا الانطلاق نحو المربع الذهبي، إذ يملك في رصيده عشر نقاط، ويبتعد عن المربع الذهبي بثلاث نقاط فقط، فيما يظل التعادل مريحًا له، في انتظار مرحلة العودة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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