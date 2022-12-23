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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 01:40 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي في «دورينا»
من مباراة التعاون والصقور في الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 15 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تنطلق اليوم الجمعة مباراة التعاون وضيفه التحدي في تمام الثالثة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل التحدي المباراة سعيًا للفوز ولا شيء غيره للابتعاد عن شبح الهبوط في جدول الدوري، إذ يفصله نقطتان عن شباب الجبل متذيل الترتيب، فيما يسعى التعاون للدخول إلى المربع الذهبي وانتظار تعثر الأخضر في مباراته أمام الأهلي بنغازي.

وفي حالة تعادل الفريقان فإن التحدي سيبتعد بثلاث نقاط عن المركز المؤهل مباشرة للهبوط للدرجة الثانية، لكنه سيعيد الأمل لشباب الجبل في حالة تحقيقه الفوز في مباراته أمام الصقور، بينما التعادل سيجعل التعاون متساويًا في النقاط مع الأخضر، ويبقيه في دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

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