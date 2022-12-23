اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع ثلاث مباريات قوية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعتين الأولى والثانية.

ينزل نادي الصقور بتسع نقاط ضيفًا بملعب البيضاء على شباب الجبل بأربع نقاط في مستهل مباريات الجولة، ويراقب المباراة علي الضبيع، فيما يرحل التحدي بخمس نقاط نحو ملعب أجدابيا لملاقاة التعاون صاحب الـ11 نقطة، في مباراة يراقبها عاشور سليمان.

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وعلى ملعب الزاوية يلتقي أساريا بـ10 نقاط مع متذيل الترتيب بخمس نقاط الاتحاد المصراتي ويراقب اللقاء عادل الراعي.

مباريات السبت

ويستكمل اللقاء غدًا السبت بمواجهة أبوسليم بـ13 نقطة وضيفه السويحلي صاحب الـ12 نقطة، في مباراة لتحديد المركز الثاني، والمراقب عبدالله المنصوري.

وعلى ملعب الجميل المدينة بست نقاط يلتقي نادي الأولمبي بـ10 نقاط، والساعي لاقتناص مقعد في المربع الذهبي قبيل ختام مرحلة الذهاب، ويراقب المباراة وحيد صالح.

ختام الجولة بديربي العاصمة

وتختتم الجولة الأحد المقبل على ملعب الجميل بلقاء قطبي العاصمة، إذ يتواجه الاتحاد بـ22 نقطة والأهلي طرابلس بـ14 نقطة، والمراقب فوزي الهيشي، وعلى ملعب بنينا يستضيف الأهلي بنغازي بـ15 نقطة فريق الأخضر بـ12 نقطة، والمراقب عبدالله فضيل.