شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الخمس والمحلة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق في تمام الثالثة والنصف ظهرا مباراة نادي الخمس مع ضيفه المحلة على ملعب الخمس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وستنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويدخل الخمس المباراة سعيا للفوز والارتقاء في جدول الترتيب بعيدا عن صراع الهبوط، إذ سيصل الخمس إلى ثماني نقاط في حالة فوزه، ليرتقي للمركز السابع أمام ضيفه المدينة والابتعاد عن أقرب منافسيه المحلة، الذي يتساوى معه في النقاط، ويسعى هو الآخر للفوز.

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وفي حالة التعادل فإن موقف الفريقين سيتأزم خاصة أن الاتحاد المصراتي يملك عدد النقاط نفسه وهو في المركز الأخير للجدول، لكن الخمس وبفوزه الأخير، سيدخل المباراة بآمال كبيرة سعيا لتحقيق الفوز الثاني تواليا.