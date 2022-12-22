شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة ودارنس

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا الاستوديو التحليلي لمباراة نادي الصداقة مع ضيفه دارنس على ملعب الصداقة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في الثالثة.

ويدخل الصداقة المباراة سعيا للفوز والارتقاء في جدول الترتيب، إذ سيصل الصداقة إلى 12 نقطة في حالة فوزه، متساويا مع نادي الأخضر الذي تنتظره مواجهة أمام الأهلي بنغازي متصدر الترتيب والطامح للابتعاد في الصدارة بعيدا عن أقرب ملاحقيه النصر.

فيما يرغب دارنس في الفوز ليزاحم الأهلي بنغازي والنصر على الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث بـ14 نقطة، متساويا مع النصر، وبفارق نقطة واحدة بعيدا عن المتصدر الأهلي بنغازي.



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